Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Напомним, ранее Владимир Путин обратил внимание силовиков и чиновников всех рангов на то, каким невероятным образом доля государства в БСК в прошлые годы "размылась" с 62 процентов до 38. Он потребовал немедленно провести всестороннюю проверку процедуры приватизации, которая проходила в начале минувшего десятилетия.

В ходе проведенной проверки было установлено, что ущерб от приватизации составил 34 миллиарда рублей. Путин обратил внимание также и на то, что сверхприбыли компании не тратятся на модернизацию, а уходят в оффшоры.