В Октябрьском установили новые контейнеры для сбора мусора

По данным городских властей, этот вопрос закрыт полностью. Все устаревшие баки заменят на новые контейнеры. Таким образом в Октябрьском решён один ключевых вопросов реформы отрасли.

Кроме того, в городе обновили автопарк регионального оператора, который работает на территории муниципалитета. Теперь на маршрут смогут выйти еще три новые мусороуборочные машины. Вместе с новыми контейнерами они должны обеспечить сбор отходов с минимальными вредными последствиями.