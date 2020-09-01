Министра из Башкирии вызвали в СК по делу БСК

Руководитель Минземимущества Наталья Полянская дала показания по существу.
Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская дала показания Следственному комитету по делу Башкирской содовой компании. Именно сотрудники Полянской первыми начали проверку процедуры приватизации компании.
Она подтвердила: ущерб от сделки с частными лицами составил 34 миллиарда рублей. Полянская назвала и тех, кто может быть виноват в этом ущербе. Речь в данном случае идет о должностных лицах органов власти и представителях компании "Башкирская химия".
Напомним, ранее Владимир Путин обратил внимание силовиков и чиновников всех рангов на то, каким невероятным образом доля государства в БСК в прошлые годы "размылась" с 62 процентов до 38. Он потребовал немедленно провести всестороннюю проверку процедуры приватизации, которая проходила в начале минувшего десятилетия.
В ходе проведенной проверки было установлено, что ущерб от приватизации составил 34 миллиарда рублей. Путин обратил внимание также и на то, что сверхприбыли компании не тратятся на модернизацию, а уходят в оффшоры.