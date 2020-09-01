Эксперт о БСК: «Работы на чистом известняке в мире практически никто не ведет»

В Башкирии кроме Шиханов достаточно месторождений известняка. Но «Башкирская содовая компания» не делает шагов в этом направлении, считает эксперт Максим Худалов.
Месторождений известняка в Башкирии хватает. Н все они находятся далеко от предприятия «Башкирская содовая компания», а качество сырья там ниже, чем на Шиханах. Чтобы разрабатывать другие месторождения известняка, нужно вкладывать деньги, чего компания делать не хочет. Об этом рассказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
Напоминаем, что ущерб, нанесённый «Содой» республике, составляет 34 млрд рублей. В связи с этим руководство Башкирии направило заявление в Следственный комитет России, а также в Арбитражный суд республики с целью опротестовать сделки с компанией в 2007-2013 годах. Также предполагается возвращение предприятия в собственность Башкирии, как это было до 2007 года.
Величина нанесённого республике ущерба подтверждена. Кроме этого, пересмотра приватизации «Соды» не ожидается. До 2007 года предприятие принадлежало республике, поэтому оно вернется в её собственность. Вся прибыль также будет поступать в бюджет Башкирии.