Эксперт о БСК: «Работы на чистом известняке в мире практически никто не ведет»

Работы на чистом известняке, как это делает «Башкирская содовая компания» (БСК) в мире практически никто не ведет. Большинство компаний использует более низкокачественное сырье, которое требует более современного оборудования, более качественных обжиговых печей и, соответственно, требует модернизации того парка оборудования которое сегодня есть в распоряжении БСК. С учётом того финансового состояния, в котором находится БСК, все эти инвестиции для неё вполне реализуемы

Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов АКРА