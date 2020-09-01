В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должна весить школьная сумка

В Роспотребнадзоре рассказали о максимально возможном весе принадлежностей в рюкзаках у школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, вес сумки не должен быть больше:

Для школьников 1-2 классов – 1,5 кг

3-4 классов – 2 кг

5-6 классов – 2,5 кг

7-8 классов – 3,5 кг

9-11 классов – 4 кг

Весь самих сумок для начальных классов не должен быть более 700 грамм. Для школьников средних и старших классов – не больше 1 кг. Также у сумок должны быть регулируемые по длине, широкие ремни с амортизирующими прокладками. Спинка должна быть жёсткой, недеформируемой.

Также на школьных сумках должны иметься детали со светоотражающими элементами. Маркировка портфелей должна содержать информацию о возрасте школьника.