В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должна весить школьная сумка

В Роспотребнадзоре рассказали о максимально возможном весе принадлежностей в рюкзаках у школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Весь самих сумок для начальных классов не должен быть более 700 грамм. Для школьников средних и старших классов – не больше 1 кг. Также у сумок должны быть регулируемые по длине, широкие ремни с амортизирующими прокладками. Спинка должна быть жёсткой, недеформируемой.