В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должна весить школьная сумка

В Роспотребнадзоре рассказали о максимально возможном весе принадлежностей в рюкзаках у школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, вес сумки не должен быть больше:
Для школьников 1-2 классов – 1,5 кг
3-4 классов – 2 кг
5-6 классов – 2,5 кг
7-8 классов – 3,5 кг
9-11 классов – 4 кг
Весь самих сумок для начальных классов не должен быть более 700 грамм. Для школьников средних и старших классов – не больше 1 кг. Также у сумок должны быть регулируемые по длине, широкие ремни с амортизирующими прокладками. Спинка должна быть жёсткой, недеформируемой.
Также на школьных сумках должны иметься детали со светоотражающими элементами. Маркировка портфелей должна содержать информацию о возрасте школьника.