В Башкирии за лесными пожарами будут следить с воздуха

Авиалесохрана патрулирует пожароопасные районы с воздуха. Специалисты службы вылетают в многочасовые рейсы над труднодоступным местами республики. Под особым наблюдением – Бурзянский, Зилаирский, Белорецкий районы.

В воздух этот АН-2, или "кукурузник", а если поласковее – "Аннушка", поднимается вот уже 73 года. Но возраст у самолетов исчисляется не годами, а часами "налёта". У Рината Зайниева за плечами 1700 километров. У его авиасудна – в десятки раз больше. Но довести до идеального состояния можно и самолет, выпущенный в конце сороковых.

Маршрут авиапатрулирования прокладывают по самым горячим точкам. Местам, где выше всего вероятность возникновения лесных пожаров.

Но вскоре принимается решение изменить маршрут. В Белорецком районе прошёл дождь. Лететь туда, говорит летчик-наблюдатель Урал Раянов, бессмысленно. Зона патрулирования сокращается.

Дым-точку, рассказывает Урал Раянов, обычно видно издалека. При хорошей видимости на расстоянии 50 км, если небольшая облачность. Площадь патрулирования большая. Только с воздуха понимаешь, насколько далеко раскинулись башкирские леса. Если только один Белорецкий район размером почти с Чеченскую республику, и заметить пожар – лишь половина работы.

Горячие зоны из года в год практически не меняются. Лесом одарены в основном труднодоступные районы. Часто с горным массивом. И авиапатрулирование – единственная возможность вовремя заметить возгорание. В какой-то момент летчик фиксирует задымление. Подлетая ближе, видим, что горит не лес, а небольшой участок мусорной площадки вблизи деревни. Почти одна пятая всех пожаров в этом сезоне была обнаружена с воздуха. Самые крупные возгорания в Бурзянском и Учалинском районах.