В России зарегистрирован миллион заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Количество зараженных коронавирусом за всё время достигло миллиона человек. За сутки выявлено 4729 пациентов с COVID-19.

За время пандемии в России зарегистрировали 1 000 048 человек с коронавирусной инфекцией. Одновременно болеют 167 044 человек. Этот показатель за сутки уменьшился на 1712.