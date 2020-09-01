В России зарегистрирован миллион заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Количество зараженных коронавирусом за всё время достигло миллиона человек. За сутки выявлено 4729 пациентов с COVID-19.
За время пандемии в России зарегистрировали 1 000 048 человек с коронавирусной инфекцией. Одновременно болеют 167 044 человек. Этот показатель за сутки уменьшился на 1712.
С выздоровлением было выписано 6318 человек (за всё время — 815 705). Смертью закончились ещё 123 случая заболевания (за всё время — 17 299).