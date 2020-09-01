В Уфе перестанут работать почти 50 автобусов

В Уфе хотят вплотную приступить к вопросу реформации транспортной сети. По информации экспертов, часть общественного транспорта в городе лишняя. Её предлагается заменить более актуальными и важными.

49 из 122 маршрутов общественного транспорта в башкирской столице дублирующие, либо вообще лишние. Их предлагают убрать, и ввести вместо них 8 новых маршрутов, которые охватят и окраины Уфы.