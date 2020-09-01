Треть жителей Башкирии верит в тайное чипирование

А вот около 10 процентов населения республики и вовсе впервые слышат про распространенную нынче теорию.

Редакция bash.news провела опрос подписчиков в социальных сетях: верят ли люди в сумасшедшую теорию о массовом чипировании людей при вакцинации от коронавируса?

Напомним, эта теория появилась еще в самом начале пандемии наравне с предположением, что на развитие коронавируса повлияли вышки 5G, а не стремительное распространение инфекции от человека к человеку. Сторонники теории чипирования считают, что вместе с вакциной в организм человека введут специальный чип, который позволит властям следить за людьми.

Удивительно, но по итогам опроса 33.7% наших подписчиков признались, что верят в эту теорию. Вариант "полный бред" выбрали 56,88% людей. Еще 9,42% подписчиков никогда не слышали о чипировании.