Треть жителей Башкирии верит в тайное чипирование

А вот около 10 процентов населения республики и вовсе впервые слышат про распространенную нынче теорию.
Редакция bash.news провела опрос подписчиков в социальных сетях: верят ли люди в сумасшедшую теорию о массовом чипировании людей при вакцинации от коронавируса?
Напомним, эта теория появилась еще в самом начале пандемии наравне с предположением, что на развитие коронавируса повлияли вышки 5G, а не стремительное распространение инфекции от человека к человеку. Сторонники теории чипирования считают, что вместе с вакциной в организм человека введут специальный чип, который позволит властям следить за людьми.
Удивительно, но по итогам опроса 33.7% наших подписчиков признались, что верят в эту теорию. Вариант "полный бред" выбрали 56,88% людей. Еще 9,42% подписчиков никогда не слышали о чипировании.
Специалисты при этом говорят, что реальное чипирование людей - не за горами. На днях Илон Маск заявил, сколько будет стоить эта процедура. Вместе с изготовлением чипа и операцией по его установке, по его мнению, это обойдется пользователям всего лишь в несколько тысяч долларов.