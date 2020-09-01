Эксперты рассказали, когда в Башкирии начнётся сезонный грипп

Администрация башкирской столицы готовится к сезону гриппа. По последним прогнозамРоспотребнадзора, в этом году пик вируса придётся на конец января – начало февраля. В противном случае это случится на 5-7 неделе нового 2021 года.

В этом году прививку от гриппа планируется сделать 681 288 жителям Уфы. Это примерно 60% от всего населения города.