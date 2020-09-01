Жительница Уфы избила старика за замечание на дороге

Шокирующий случай попал на кадры видеорегистратора в Уфе. Молодая уфимка налетела с кулаками на пенсионера. Мужчина сделал замечание девушке, когда та попыталась проехать на красный сигнал светофора.

Очевидцы поделились записью, на которой хорошо видно, что пожилой мужчина открывает дверь автомобиля, чтобы сделать замечание автолюбительнице. Девушка попыталась проехать на красный и чуть не въехала в толпу. И когда мужчина уже хотел уйти от конфликта, уфимка выскочила из авто и начала ругаться с ним.

Бойкая девушка начала распускать руки, несколько раз ударила пенсионера, который попытался отбиться от агрессивной оппонентки. Мужчине удалось уйти от потасовки, только когда его совсем покинули силы. Конечно, пользователи сети негативного отреагировали на такой жестокий поступок молодой автолюбительницы.