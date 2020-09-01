Под Уфой открылась новая школа на 640 мест

В День знаний главным подарком для учеников села Чесноковка Уфимского района стала новая школа. Образовательный центр рассчитан на 640 школьников, под одной крышей находится и детский сад на 160 мест. Поздравить детей и родителей с долгожданным событием приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
До открытия нового объекта 800 учеников посещали местную школу, рассчитанную на 200 человек. Учиться приходилось в три смены. Теперь эта проблема решена. Руководитель региона заверил, что республика и дальше продолжит строить образовательные учреждения, детские сады, больницы и поликлиники.
В связи с эпидемиологической обстановкой на торжественную линейку пригласили только учеников первых классов. В самом здании и в кабинетах приняты все меры санитарной безопасности. За соблюдением масочного режима среди взрослых, социальной дистанции следят медицинские инспекторы. У вошедших в здание проверяется температура, дозаторы с антисептиками есть в каждом кабинете. На защиту здоровья детей и учителей отправили опытных студентов, которые уже работали в красных зонах.