Под Уфой открылась новая школа на 640 мест

Поздравляем наших малышей, первоклассников, которые впервые сегодня зайдут в двери этой замечательной школы. Долгие году будут получать тут знания, и выйдут отсюда, надеюсь, очень хорошими людьми. Мы приурочили к открытию данную школу, она здесь была очень нужна. Я думаю, что родители, которые тут живут, будут также довольны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан