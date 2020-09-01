Под Уфой открылась новая школа на 640 мест

В День знаний главным подарком для учеников села Чесноковка Уфимского района стала новая школа. Образовательный центр рассчитан на 640 школьников, под одной крышей находится и детский сад на 160 мест. Поздравить детей и родителей с долгожданным событием приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

До открытия нового объекта 800 учеников посещали местную школу, рассчитанную на 200 человек. Учиться приходилось в три смены. Теперь эта проблема решена. Руководитель региона заверил, что республика и дальше продолжит строить образовательные учреждения, детские сады, больницы и поликлиники. 

Поздравляем наших малышей, первоклассников, которые впервые сегодня зайдут в двери этой замечательной школы. Долгие году будут получать тут знания, и выйдут отсюда, надеюсь, очень хорошими людьми. Мы приурочили к открытию данную школу, она здесь была очень нужна. Я думаю, что родители, которые тут живут, будут также довольны.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много здесь молодых семей, много детей, которых в город возили учиться, которые в Чесноковке учились в переполненной школе. Когда школа открылась, все очень обрадовались. Особенно молодые родители, у которых дети в школу идут. Тут же всё рядом, всё закрыто. И такая большая уютная школа.  

Динар Шарафутдинов, житель с. Чесноковка

В связи с эпидемиологической обстановкой на торжественную линейку пригласили только учеников первых классов. В самом здании и в кабинетах приняты все меры санитарной безопасности. За соблюдением масочного режима среди взрослых, социальной дистанции следят медицинские инспекторы. У вошедших в здание проверяется температура, дозаторы с антисептиками есть в каждом кабинете. На защиту здоровья детей и учителей отправили опытных студентов, которые уже работали в красных зонах.

Я с апреля работал в двух ковид-госпиталях и ездил в республику Киргизия. Была месячная командировка, где мы тоже помогали бороться с коронавирусной инфекцией.  

Альберт Шакиров, студент БГМУ, медицинский инспектор