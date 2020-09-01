В Уфе 4-летний малыш выпал из окна

Сегодня, 1 сентября, был зафиксирован страшный несчастный случай. 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки. Подробности инцидента рассказала пресс-служба УГЗ города Уфы.

Инцидент произошёл около двух часов дня в доме по улице Халтурина. Малыш выпал из квартиры на третьем этаже. Мальчика срочно доставили в больницу. К счастью, ребёнок остался жив.

Причиной трагедии вновь стала москитная сетка. Малыш оперся на неё, когда сидел на подоконнике. Конструкция не выдержала веса ребёнка и слетела вниз.