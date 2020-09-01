Мэр Стерлитамака заявил, что деревенские студенты портят город

Правда, что в итоге делать с "деревенскими вандалами", Владимир Куликов так и не сказал.
Вчера в Стерлитамаке прошла встреча городских властей с молодыми художниками, которым выделили свободные стены на домах для рисунков. На мероприятии побыли и журналисты cityopen.ru.
Беседа чуть не закончилась скандалом. Ранее в город прибыли художники Арт-посольства «Supernova», которые занимаются росписью домов в нестандартной манере. Им удалось успешно завершить объект на улице Щербакова, от которого жители остались в восторге.
Следующим на очереди был диптих на улице Худайбердина. И вот тут-то возникли проблемы: власти города заявили, что предложенные рисунки им не нравятся. При этом сами жители домов с видением художника согласились.
Кстати, вот эти рисунки.
Все бы ничего, но только ранее с художниками была договоренность, что городские специалисты не влияют на выбор рисунка и полностью полагаются на творческую фантазию. Более того, за работу платил спонсор: ни местные жители, ни администрация в творчество не вкладывалась.
По объекту на Худайбердина администрация лишь высказала только свои пожелания: в рисунке им хотелось бы отразить тематику Великой Отечественной войны. Художники с задачей справились. По задумке местные жители, находясь между домами, должны были прочувствовать их и понять что-то свое.
Но на обсуждении в администрации вышел нешуточный спор. Часть приглашенных экспертов согласилась, что обе картины действительно имеют место быть. А вот остальные, в том числе и представители администрации, встали на противоположную сторону.
Один из экспертов достаточно жестко "разнес" работы художников.
Мэр города Владимир Куликов и вовсе посчитал абстрактное изображение войны - ненужным элементом в графическом оформлении Стерлитамака. По его мнению, в Стерлитамаке люди мыслят иначе, да и вообще главная его проблема - студенты из деревень. Они портят и уничтожают новые арт-объекты. А изобразить на стенах лучше десантника, ведь много молодых парней из Стерлитамака мечтают попасть в армию.
Разговор ни к чему не привел. Активисты и власти решили встретиться еще раз. Художники пока не покидают Стерлитамака в ожидании следующего разговора с чиновниками.
Фото: cityopen.ru.