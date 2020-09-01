Мэр Стерлитамака заявил, что деревенские студенты портят город

Правда, что в итоге делать с "деревенскими вандалами", Владимир Куликов так и не сказал.

Вчера в Стерлитамаке прошла встреча городских властей с молодыми художниками, которым выделили свободные стены на домах для рисунков. На мероприятии побыли и журналисты cityopen.ru.

Беседа чуть не закончилась скандалом. Ранее в город прибыли художники Арт-посольства «Supernova», которые занимаются росписью домов в нестандартной манере. Им удалось успешно завершить объект на улице Щербакова, от которого жители остались в восторге.

Следующим на очереди был диптих на улице Худайбердина. И вот тут-то возникли проблемы: власти города заявили, что предложенные рисунки им не нравятся. При этом сами жители домов с видением художника согласились.

Кстати, вот эти рисунки.

Все бы ничего, но только ранее с художниками была договоренность, что городские специалисты не влияют на выбор рисунка и полностью полагаются на творческую фантазию. Более того, за работу платил спонсор: ни местные жители, ни администрация в творчество не вкладывалась.

Изначально, когда я приходила с инициативой в город, спрашивала, какие у вас есть задачи, как мы можем их решить. Очень важно, чтобы не было лишней модерации и цензуры для художника, чтобы это была авторская работа. Потому что у уличных художников есть четкая грань, разделяющая коммерцию и авторскую фестивальную работу. Мы пришли к пониманию, что мы делаем фестиваль, авторское видение показываем Лида Аверина, координатор «Supernova»

По объекту на Худайбердина администрация лишь высказала только свои пожелания: в рисунке им хотелось бы отразить тематику Великой Отечественной войны. Художники с задачей справились. По задумке местные жители, находясь между домами, должны были прочувствовать их и понять что-то свое.

Но на обсуждении в администрации вышел нешуточный спор. Часть приглашенных экспертов согласилась, что обе картины действительно имеют место быть. А вот остальные, в том числе и представители администрации, встали на противоположную сторону.

Один из экспертов достаточно жестко "разнес" работы художников.

Не грех посмотреть советские росписи. Они никогда не рвались. Они никогда даже свои идеи особо не провозглашали. А все это строилось более декоративно, больше для оформления. И здесь тоже нужно думать не о том. А то сделали сюжет, ботинки поставили. Может, сюда еще скелет поставить? А мы должны сделать такой фасад, чтобы он был украшением города Владимир Курбатов, Заслуженный работник культуры РФ

Мэр города Владимир Куликов и вовсе посчитал абстрактное изображение войны - ненужным элементом в графическом оформлении Стерлитамака. По его мнению, в Стерлитамаке люди мыслят иначе, да и вообще главная его проблема - студенты из деревень. Они портят и уничтожают новые арт-объекты. А изобразить на стенах лучше десантника, ведь много молодых парней из Стерлитамака мечтают попасть в армию.

Город у нас совершенно другой. У нас не Казань, не Москва, где по-другому мыслят. У нас приезжают с деревень многие дети, поступающие в институты. Попробуй воспитать студентов, которые приедут на 1 курс и будут сейчас у нас парки ломать. Они волю здесь почувствовали. У нас часы чугунные сломали, тростник сломали. Вот это дерево (на эскизе — прим.ред.), красивое оно, да, но не на Худайбердина. Давайте нарисуем здесь десантника. У нас есть люди, которые грезят об армии. С одной стороны – морскую пехоту, с другой – десантника Владимир Куликов, мэр Стерлитамака

Разговор ни к чему не привел. Активисты и власти решили встретиться еще раз. Художники пока не покидают Стерлитамака в ожидании следующего разговора с чиновниками.