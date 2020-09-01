День знаний-2020: как в Башкирии прошли школьные линейки

Сегодня по всей республике отметили начало учебного года, но в несколько ином формате. В школах прошли традиционные линейки, однако с ограниченным числом детей. Торжественные мероприятия состоялись для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов.

Причем потоки разделили на несколько заходов. Это сделано, чтобы избежать по настоящему массовых скоплений людей, тем самым минимизировать риски распространения коронавируса. Ведь помимо учеников на территорию учебных заведений пришли и их родители. После линеек дети отправились в классы на вводные уроки.

Очень рады, что они приходят к нам офлайн. И надеемся, что в таком же режиме нам придется работать.

Мы должны научить за этот период, как надо правильно общаться друг с другом, сидеть за партой, как надо вообще вести себя в школе.

Все остальные классы День знаний отпраздновали дома. Вступительные уроки для них провели дистанционно. Кроме того, в этом году учебные заведения должны составить расписание уроков и перемен таким образом, чтобы дети не пересекались в коридорах: когда у одних перемена, другие учатся. Уроки сократятся до 35 минут. Перерывы – не больше 10 минут, для питания – в двараза больше. Добавим, что в этом году учиться пошли 55 тысяч первоклашек, всего же в школах республики дорогу к знаниям осваивают почти полмиллиона детей.