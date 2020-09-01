В Уфе мужчину унесло течением

В башкирской столице зафиксирован несчастный случай, который мог превратиться в серьёзную трагедию. На реке Белой мужчину унесло течением. Спасти отдыхающего удалось чудом.

В районе улицы Воронежской 47-летний мужчина ушел купаться. Правда обратно на берег он уже не вернулся. Его товарищ забил тревогу и обратился к спасателям. Оказалось, несчастного снесло вниз по реке течением.

На катере спасатели отправились на поиски мужчины. Найти его удалось в кустах – он из последних сил держался за траву, чтобы не уплыть ещё дальше. Несчастного подняли на борт катера и доставили на берег.