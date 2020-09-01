Стало известно, сколько в среднем стоит школьный букет в Башкирии

В среднем жители Уфы тратят на букет 1200 рублей. Это если купить его в магазине. Цена заказного букета будет дороже – выше 2000 рублей.

Спрос на онлайн-магазины в этом году остался, как в прошлом. У обычных же магазинов спрос резко упал. В этом году больше людей предпочли заказать букет, а не купить его в магазине. Половина клиентов захотели подарить один общий букет от класса.