В Башкирии у главы Ишимбайского района обнаружили коронавирус

Азамат Абдрахманов сейчас находится в больнице.

У главы Ишимбайского района подозревают коронавирус. Его уже положили в ковид-госпиталь, где медики оказывают чиновнику необходимую медицинскую помощь.

О госпитализации Абдрахманова сообщил член СПЧ Динар Зайнуллин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, после событий на горе Куштау в отношении Абдрахманова началась проверка. Молодой руководитель муниципалитета, который только в марте возглавил район, был замечен среди тех, кто разгонял лагерь противников разработки горы.