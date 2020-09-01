В Башкирии у главы Ишимбайского района обнаружили коронавирус

Азамат Абдрахманов сейчас находится в больнице.
У главы Ишимбайского района подозревают коронавирус. Его уже положили в ковид-госпиталь, где медики оказывают чиновнику необходимую медицинскую помощь.
О госпитализации Абдрахманова сообщил член СПЧ Динар Зайнуллин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.
Напомним, после событий на горе Куштау в отношении Абдрахманова началась проверка. Молодой руководитель муниципалитета, который только в марте возглавил район, был замечен среди тех, кто разгонял лагерь противников разработки горы.
На встрече с Радием Хабировым активисты попросили наказать чиновника за жесткий разгон лагеря и оскорбление защитников. Хабиров, в свою очередь, попросил местных жителей успокоиться и принести видео, на котором бы было видно, что Абдрахманов применяет силу к защитникам.