Погода на 2 сентября в Башкирии: снова резкие перемены

Ну что ж. Да здравствует осень с её резкими переменами в погоде. Только вчера мы говорили о том, что погода ещё летняя, как сегодня уже похолодало, дуют страшные ветра и начались дожди. Когда там бабье лето?

Редакция bash.news узнала, какая погода ожидается в Башкирии сегодня

Погода в Уфе на 2 сентября

В Уфе будет страшный ветер

Утром температура воздуха составит +19 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, а 7 17:00 температура упадёт до +18 градусов.

Также в Уфе будет ураганный ветер до 16 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 2 сентября

В Стерлитамаке тоже сильный ветер, но теплее, чем в Уфе

В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 похолодает до +20 градусов.

Ветер будет таким же сильным – 16 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 2 сентября

В Нефтекамске сильный ветер и дождь

В 8:00 температура воздуха составит +19 градусов и будет небольшой дождь. К полудню похолодает до +16, дождь не прекратится. К 17:00 обещают всего +17 градусов. День будет пасмурным.

Ветер усилится до 16 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 2 сентября

В Октябрьском тоже похолодание

Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +21. В 17:00 похолодает до +19 градусов.

Ветер страшный – 15 метров в секунду

Погода в Белорецке на 2 сентября

В Белорецке дожди

Утром температура составит +16 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 похолодает до +18 и начнётся дождь. Осадки прекратятся только в районе 20:00

Ветер здесь самый сильный– до 19 метров в секунду

Погода в Кумертау на 2 сентября

В Кумертау будет тепло и дождь

В 8:00 температура воздуха составит +18. В 11:00 будет уже +26. К 17:00 потеплеет до +24 и начнётся дождь.