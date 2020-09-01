Стало известно, как будут работать детские сады в Башкирии

Все меры предосторожности строго соблюдаются. На входе для измерения температуры у сотрудников и детей используют бесконтактный налобный термометр. Работает рециркулятор воздуха и кварцевая лампа. Обязателен масочный режим. Дезинфицирующими средствами обрабатывают игрушки, мебель, полы, дверные ручки – все, к чему может прикасаться ребенок. Даже прогулки на свежем отдыхе совершают группами не более 20-ти малышей.