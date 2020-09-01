Стало известно, как будут работать детские сады в Башкирии

Детские сады в День знаний открыли свои двери. Башкирия перешла ко второму этапу снятия ограничений  в период пандемии.

Все меры предосторожности строго соблюдаются. На входе для измерения температуры у сотрудников и детей используют бесконтактный налобный термометр. Работает рециркулятор воздуха и кварцевая лампа. Обязателен масочный режим. Дезинфицирующими средствами обрабатывают игрушки, мебель, полы, дверные ручки – все, к чему может прикасаться ребенок. Даже прогулки на свежем отдыхе совершают группами не более 20-ти малышей.

Разработан маршрут приходи и ухода воспитанников с целью недопущения массового скопления. Для каждой группы определен отдельный вход. Составлен график приема детей. Родителей на территорию пускают только в масках, вход в помещения запрещен.

Зугра Мустафина, заведующая детским садом №170

Сегодня также свои двери сегодня открыли кинотеатры и общественные бани. Возобновляется работа детских кружков и секций.