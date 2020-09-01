Стали известны самые безопасные по коронавирусу районы в Башкирии

В Минздраве перечислили районы Башкирии , которые остаются относительно безопасными по коронавирусной инфекции. С самого начала эпидемии в этих районах зафиксированы единичные случаи заражения.

Абсолютным лидером стал Бурзянский район, в котором выявили всего двоих заболевших. В Зилаирском районе и Межьгоре зафиксировано три случая. В Кигинском районе – шесть, вБелокатайском – девять. В остальных районах Башкирии обычно выявляют от 10 до несколько сотен заболевших.