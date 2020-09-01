В России создали уникальную технологию, которая заряжает телефоны от тепла тела

В недалёком будущем жители России смогут заряжать свои гаджеты без привычных проводов и зарядок. Сделать это будет возможно с помощью тепла тела.

Эксперты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали новый тип зарядки для телефонов. Технология позволяет заряжать аккумулятор гаджетов от тепла тела. Новый тип термоячеек превращает тепло тела в электроэнергию.