Радий Хабиров посетил открытие нового центра образования под Уфой

В посёлке Чесноковка Уфимского района открылись школа и детский сад под одной крышей. Этого события жители микрорайона Спутник ждали 4 года. Всё это время 800 детей учились в школе, рассчитанной всего на 200 человек. Занятия велись в 3 смены.

Первый звонок в микрорайоне Спутник села Чесноковка прозвучал для 120 первоклашек. Сегодня они не только главные, но и единственные виновники торжества. В связи с пандемией количество участников торжественной линейки ограничили. Родители в масках, дети с цветами, в карманах новых пиджачков – антисептики. Такое 1 сентября запомнится надолго.

Пандемия, кончено, внесла изменения для нас. Мы стали внимательнее друг к другу. Решаем какие-то проблемы, на которые раньше не обращали внимания. Марина Чугунова, директор центра образования «Спутник» с. Чесноковка

Почётный гость на торжественной линейке – Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на сложное экономическое время, республика продолжит строить новые школы, детские сады, медицинские учреждения. Экономить на здоровье и знаниях нельзя. Образовательный центр в микрорайоне Спутник рассчитан на 640 учеников и 140 дошкольников. Занятия здесь будут проходить в одну смену.

В первую очередь поздравляем наших малышей, первоклассников, которые впервые сегодня зайдут в двери этой замечательной школы. Долгие годы будут получать тут знания и выйдут отсюда, надеюсь, очень хорошими людьми. Мы приурочили к открытию данную замечательную школу, она здесь была очень нужна. Я думаю, что родители, которые тут живут, будут также довольны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много здесь молодых семей, много детей, которых в город возили учиться, которые в Чесноковке учились в переполненной школе. Когда школа открылась, все очень обрадовались. Особенно молодые родители, у которых дети в школу идут. Тут же всё рядом, всё закрыто. И такая большая уютная школа. Динар Шарафутдинов, житель с. Чесноковка

Образовательный центр стоимостью свыше 450 миллионов рублей оборудован современной техникой, интерактивными досками и проекторами в каждом классе. Особое внимание уделено безопасности детей. Причём не только противопожарной.

В новом учебном году у каждого класса будет не только свой постоянный кабинет, но и маршруты внутри школы. Перемены тоже разделили, теперь для каждого класса они в строго определенное время. А чтобы потоки детей не пересекались, по коридорам нужно ходить по стрелкам, цвет которых соответствует определенному классу. К тому же, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, для перемещения детей между этажами в школе открыты все запасные выходы.

Когда первоклассники сели за парты, школу осмотрел и Радий Хабиров. Особое внимание Глава республики уделил столовой и качеству приготовленных блюд. Просторные спортивный и тренажерный залы, широкие коридоры, светлые кабинеты– для учёбы и внеурочных занятий созданы оптимальные условия. На страже здоровья детей и учителей стоят медицинские инспекторы. Их главная задача – не допустить вспышки коронавируса в ближайшие 2-3 недели. О том, какие последствия могут быть от COVID-19 студенты Медицинского университета знают не понаслышке.

Я с апреля работал в условиях ковида, в двух ковид-госпиталях, и ещё ездил в Республику Киргизия. Была месячная командировка, где мы тоже помогали бороться с коронавирусной инфекцией. Альберт Шакиров, студент БГМУ, медицинский инспектор

Радий Хабиров посетил и новый детский сад. Территория вокруг дошкольного учреждения благоустроена. Сам садик укомплектован всем необходимым оборудованием, игрушками для детей, средствами обучения и воспитания. Сотрудников хватает, штат учителей тоже укомплектован. Вместе с родителями они встречали детей с первого урока аплодисментами. Также вместе несколько лет назад просили построить им новую школу.

Мы живём в этом микрорайоне уже с 2016 года и с того времени ждали школу. Здесь есть школа, но она маленькая. Она была рассчитана всего на 200 учащихся, а училось там 830 человек. Аина Загитова, учитель физики центра образования «Спутник» с. Чесноковка