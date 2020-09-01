Линейки каждый час: как в Башкирии прошел День знаний

День знаний в этом году прошел в несколько ином формате. Торжественные мероприятия состоялись для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Причем потоки разделили – в несколько заходов. Это сделано для того, чтобы избежать по настоящему массовых скоплений людей и тем самым минимизировать риски распространения коронавируса.
Первый поход в школу – событие само по себе запоминающееся. Но этот День знаний останется в памяти даже бывалых учителей, выпустивших не один класс. Во многих общеобразовательных учреждениях на утреннюю линейку пришли исключительно первоклашки.
У Дианы Габбасовой в этом году двойной праздник: дочь пошла в первый класс. А вот для сына Даниила это уже третий по счету День знаний.
Пожалуй, одной из главных особенностей стало то, что линейки в школах организовывали едва ли не каждый час.
В это году первое сентября особое во всех смыслах слова, в первую очередь потому, что на площадке непривычно малое количество детей. В школах решили разделить потоки, здесь – только первые классы. 9 и 11 выйдут чуть позже, ну а все остальные будут отмечать День знаний дома дистанционно.
Такого Дня знаний Тамара Мятникова за всю свою карьеру учителем не припомнит. В ее кабинете – пустота. Все ученики на классном уроке – дома, перед экранами мониторов или за смартфонами. Сегодня за это не наказывают, а наоборот, поощряют.
Для выпускников из 9 или 11 классов этот звонок последний. И многие говорят: волнительно вдвойне, ведь уже сегодня задумываются, куда поступать. Эмиль Фазылов на момент своего первого похода в школу был телеведущим. Вот кадры 11-летней давности программы «Сэнгелдэк». Признается: как и тогда он хотел бы связать свою жизнь с телевидением, но жизнь диктует свои правила.
Уже завтра все дети приступят к занятиям очно. Правда, несколько иначе. На входе в школу обязаны измерять температуру. Кроме того, в этом году учебные заведения должны составить расписание уроков так, чтобы дети не пересекались в коридорах: когда у одних перемена, другие учатся. Уроки сократятся до 35 минут. В этом году учиться пошли 55 тысяч первоклашек, всего по республике – почти полмиллиона учеников. И коронавирус, как многие уверенно говорят, не станет для них препятствием на пути к знаниям.