В Башкирии открылась новая коррекционная школа-интернат

В Янауле появилось новое здание коррекционной школы-интерната. Радий Хабиров принял участие в открытии. Здесь обучаются 160 детей с ограниченными возможностями здоровья из 27 городов и районов Башкортостана.
Из них 33 ребёнка – это сироты и те, кто остались без попечения родителей. Старое здание школы-интерната четыре года назад признали аварийным. Проект строительства нового корпуса включили в Республиканскую адресную инвестпрограмму. К работам приступили в октябре 2018 года.
Новое здание объединяет школу на 190 детей, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями (спортзал, актовый зал, мастерские). Радий Хабиров подчеркнул, что к 2024 году нужно создать сеть таких межмуниципальных центров.
Радий Хабиров оценил и реконструкцию Дворца молодежи. В здании обновили инженерные сети, заменили кровлю, отремонтировали фасад и внутренние помещения. Теперь тут работают детские кружки, спортивные секции. Особое внимание Глава Башкортостана уделил Центру психологической помощи, который расположился в этом здании. Специалисты центра рассказали, что работают с семьями, оказывают поддержку людям, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.
Глава региона также посетил микрорайон «Южный». Здесь возвели четыре многоквартирных дома общей площадью более 10 тысяч кв. м. По соседству строят торгово-сервисный комплекс. В ближайшие годы застройщик планирует сдать ещё два жилых дома. Здесь же расположился квартал усадебной застройки, на территории которого сформировали более 280 участков. В ходе общения с Радием Хабировым местные жители рассказали о наиболее актуальных для них вопросах. Главный – отсутствие газоснабжения.