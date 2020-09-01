В Башкирии открылась новая коррекционная школа-интернат

В Янауле появилось новое здание коррекционной школы-интерната. Радий Хабиров принял участие в открытии. Здесь обучаются 160 детей с ограниченными возможностями здоровья из 27 городов и районов Башкортостана.

Из них 33 ребёнка – это сироты и те, кто остались без попечения родителей. Старое здание школы-интерната четыре года назад признали аварийным. Проект строительства нового корпуса включили в Республиканскую адресную инвестпрограмму. К работам приступили в октябре 2018 года.

Новое здание объединяет школу на 190 детей, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями (спортзал, актовый зал, мастерские). Радий Хабиров подчеркнул, что к 2024 году нужно создать сеть таких межмуниципальных центров.

Я просто не мог сюда не приехать, чтобы вместе с вами порадоваться такому замечательному событию. Эта школа для всех нас имеет огромное значение. Для детей это родной дом, где вы получаете знания, совершенствуетесь, становитесь взрослее. Для учителей это настоящая миссия, которую вы несёте. Поэтому мы говорим вам большое спасибо, что вы так тепло, по-доброму работаете с детишками. Я благодарю строителей, которые за короткий срок возвели такое красивое здание. Здесь действительно можно работать с хорошим настроением.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров оценил и реконструкцию Дворца молодежи. В здании обновили инженерные сети, заменили кровлю, отремонтировали фасад и внутренние помещения. Теперь тут работают детские кружки, спортивные секции. Особое внимание Глава Башкортостана уделил Центру психологической помощи, который расположился в этом здании. Специалисты центра рассказали, что работают с семьями, оказывают поддержку людям, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

Глава региона также посетил микрорайон «Южный». Здесь возвели четыре многоквартирных дома общей площадью более 10 тысяч кв. м. По соседству строят торгово-сервисный комплекс. В ближайшие годы застройщик планирует сдать ещё два жилых дома. Здесь же расположился квартал усадебной застройки, на территории которого сформировали более 280 участков. В ходе общения с Радием Хабировым местные жители рассказали о наиболее актуальных для них вопросах. Главный – отсутствие газоснабжения.