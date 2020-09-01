В Башкирии открылась новая коррекционная школа-интернат

Я просто не мог сюда не приехать, чтобы вместе с вами порадоваться такому замечательному событию. Эта школа для всех нас имеет огромное значение. Для детей это родной дом, где вы получаете знания, совершенствуетесь, становитесь взрослее. Для учителей это настоящая миссия, которую вы несёте. Поэтому мы говорим вам большое спасибо, что вы так тепло, по-доброму работаете с детишками. Я благодарю строителей, которые за короткий срок возвели такое красивое здание. Здесь действительно можно работать с хорошим настроением.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан