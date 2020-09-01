Кино, детсады и бани: Башкирия вышла на новый этап снятия ограничений

Второй шаг на пути возвращения к нормальной жизни. В Башкортостане поэтапно отменяют ограничения. Первого сентября свои двери открыли не только школы, но и детские сады, бани, а также кинотеатры.
Сразу видно: малышка очень соскучилась по своей воспитательнице. Ещё бы, из-за пандемии дети не посещали детский сад более пяти месяцев. Сегодня для республики важный день. И дело не только в праздновании 1 сентября. Регион перешёл ко второму этапу снятия ограничений.
На входе для измерения температуры у сотрудников и детей используют бесконтактный налобный термометр. Работает рециркулятор воздуха и кварцевая лампа.
Теперь можно дать жару. Не меньше жители республики ожидали и открытия общественных бань. Народу здесь, конечно, пока не так много, но вот телефон уже разрывается от звонков.
Ещё одна долгожданная новость для горожан – открытие кинотеатров. Специальная рассадка с соблюдением дистанции, повсюду антисептики. Посмотреть картины на широком экране теперь может каждый.
Руководство кинотеатра признаётся: пережить пять месяцев пандемии было крайне сложно. Но, несмотря на все сложности, насладиться мировыми премьерами можно будет в скором времени. Кстати, пока в тестовом режиме открыли лишь пять залов. Скоро их количество планируют увеличить до 11.