Кино, детсады и бани: Башкирия вышла на новый этап снятия ограничений

Второй шаг на пути возвращения к нормальной жизни. В Башкортостане поэтапно отменяют ограничения. Первого сентября свои двери открыли не только школы, но и детские сады, бани, а также кинотеатры.

Сразу видно: малышка очень соскучилась по своей воспитательнице. Ещё бы, из-за пандемии дети не посещали детский сад более пяти месяцев. Сегодня для республики важный день. И дело не только в праздновании 1 сентября. Регион перешёл ко второму этапу снятия ограничений.

На входе для измерения температуры у сотрудников и детей используют бесконтактный налобный термометр. Работает рециркулятор воздуха и кварцевая лампа.

Теперь можно дать жару. Не меньше жители республики ожидали и открытия общественных бань. Народу здесь, конечно, пока не так много, но вот телефон уже разрывается от звонков.

5 месяцев разлуки с нашими гостями, очень радостная новость. Будем рады видеть всех наших гостей в здравии. Константин Кропачев, директор банного комплекса

Ещё одна долгожданная новость для горожан – открытие кинотеатров. Специальная рассадка с соблюдением дистанции, повсюду антисептики. Посмотреть картины на широком экране теперь может каждый.