В Уфе продавец нарушила сухой закон из-за давления

Сегодня в республике действует сухой закон. 1 сентября в регионе запрещено продавать алкоголь магазинам.
Активисты «Единой России» и Молодой гвардии вышли в рейд, чтобы проверить, как соблюдается ограничение. В одной из торговых точек в Сипайлово алкоголь продолжали реализовывать. Продавец, прячась от камеры за кассой, сослалась за забывчивость.
В целом, как говорят организаторы рейда, количество торговых точек-нарушителей снизилось. Если годом ранее таковых было больше половины, то теперь примерно 1 из 10. Многие магазины не ограничиваются вывешиванием предупреждающих объявлений и используют современные технологии, чтобы полностью исключить возможность продажи алкоголя.