Страна скорбит: умер актер сериала "Воронины"

В Москве на 77-ом году жизни скончался известный актер Борис Клюев. Современному зрителю он был известен по главной роли в сериале "Воронины".
О смерти артиста сообщили в пресс-службе Малого театра. Два года назад сам Клюев упоминал, что у него обнаружена болезнь, связанная с легкими. После этого любимец публики начал бороться с опасным для жизни недугом, но болезнь прогрессировала.
Тогда Клюев в больницу ложиться не стал. Но спустя некоторое время недомогание стало сильнее. В тот момент выяснилось, что у Клюева рак легких.
Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.
За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».