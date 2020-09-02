Страна скорбит: умер актер сериала "Воронины"

В Москве на 77-ом году жизни скончался известный актер Борис Клюев. Современному зрителю он был известен по главной роли в сериале "Воронины".

О смерти артиста сообщили в пресс-службе Малого театра. Два года назад сам Клюев упоминал, что у него обнаружена болезнь, связанная с легкими. После этого любимец публики начал бороться с опасным для жизни недугом, но болезнь прогрессировала.

Тогда Клюев в больницу ложиться не стал. Но спустя некоторое время недомогание стало сильнее. В тот момент выяснилось, что у Клюева рак легких.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.