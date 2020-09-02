«Спасибо вам за все»: врачи из Кореи не смогли помочь больному мальчику из Башкирии

Ярославу Антошкину пришлось возвращаться обратно в Россию вывозным рейсом.

Ранее редакция bash.news рассказывала о 8-летнем мальчике из Белорецка с тяжелым заболеванием. У Ярослава саркома Юинга - это онкологические заболевание, которое сопровождается жуткими болями.

Ярослава смогли госпитализировать в клинику в Южной Корее. Местные специалисты обещали помочь поставить ребенка на ноги. Благодаря неравнодушным людям были собраны колоссальные средства на лечение.

Однако на днях пришло страшное известное. Даже корейские специалисты не могут помочь юному герою.

Наше лечение в Южной Корее закончилось. Ярославу провели всё возможное лечение, которое существует. Но началась резкая прогрессия и врачи не могут уже ни чего сделать. Я обращалась ещё во многие клиники, но результат тот же. Врач сказала, чтобы мы вылетали срочно домой. Татьяна, мама мальчика

Ребенка вместе с матерью удалось посадить на вывозной рейс во Владивосток. Помогли сотрудники посольства, благодаря которым эвакуация на Родину стала возможна. После 11-часовой пересадки Ярославу предстояло преодолеть еще одну посадку в Новосибирске. Только после этого он добрался до Уфы.

Это был самый долгий рейс у нас, практически двое суток. Очень переживала за Ярослава, как он перенесёт этот рейс. Ведь у него так же скачет температура и внезапно начинаются боли Татьяна, мама мальчика

Сейчас Ярослав находится дома. Его близкие признаются, что о происходящем в семье говорить тяжело: надежда была так близко, но она растворилась после неутешительного решения корейских врачей.