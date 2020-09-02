Жительница Башкирии скачала приложение и потеряла миллион рублей

Молодая жительница Уфы осталась без денег после того, как скачала мобильное приложение.

Студентке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он назвал имя и фамилию потерпевшей, и именно это стало причиной того, что потерпевшая поверила мошеннику.

Мужчина сначала расспрашивал молодую студентку о последних операциях по карте. Затем он предложил ей установить антивирусную программу. После того, как девушка выполнила все требования, она обнаружила, что на неё оформили кредит и списали миллион рублей.