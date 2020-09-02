В Уфе 4-летняя девочка попала под колёса машины

В башкирской столице зафиксирована серьезная авария с участием несовершеннолетнего. Инцидент произошёл накануне, 1 сентября. 4-летняя малышка выбежала на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Авария произошла на улице Жукова. Девочка внезапно выскочила на дорогу перед проезжающей машиной. 32-летняя женщина за рулем автомобиля не успела затормозить и совершила наезд на ребёнка.