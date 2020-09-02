В Башкирии открылась «Школа фермера»

Башкортостан стал одним из четырех регионов в России, где заработала «Школа фермера». Это совместный проект Министерства сельского хозяйства России, Россельхозбанка и аграрных университетов страны.
Накануне состоялась презентация в режиме телемоста с Москвой, Подмосковьем, Новосибирском, Ставрополем и нашей республикой. В Башкортостане заявки на обучение подавали 100 начинающих фермеров, но прошли 30. Образовательная программа включает как теоретический курс, так и практический общим объемом в 252 часа. Также отобраны интеграторы – опытные фермерские хозяйства, которые выступят наставникам начинающим коллегам.
Проект «Школа фермера» стартовал в год 20-летия Россельхозбанка. Он взял на себя все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут рассчитывать на грантовую поддержку. В Россельхозбанке указывают и на рост выдачи сельской ипотеки, что также влияет на развитие села.