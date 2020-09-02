В Башкирии открылась «Школа фермера»

Башкортостан стал одним из четырех регионов в России, где заработала «Школа фермера». Это совместный проект Министерства сельского хозяйства России, Россельхозбанка и аграрных университетов страны.

Накануне состоялась презентация в режиме телемоста с Москвой, Подмосковьем, Новосибирском, Ставрополем и нашей республикой. В Башкортостане заявки на обучение подавали 100 начинающих фермеров, но прошли 30. Образовательная программа включает как теоретический курс, так и практический общим объемом в 252 часа. Также отобраны интеграторы – опытные фермерские хозяйства, которые выступят наставникам начинающим коллегам.