В Башкирии нашли решение по проблемному долгострою

Обманутые дольщики ЖК «Черёмушки» нашли решение. Накануне на совещании в Правительстве республики обсудили объекты, застройщики которых нарушили первоначальные сроки ввода зданий: «Цветы Башкирии», дома в микрорайоне «Урал» и ЖК «Черемушки». По последнему было найдено решение.

Застройщик ЖК «Черёмушки» сможет завершить строительство, если «Сбербанк» откроет кредитную линию. В свою очередь дольщики должны подписать допсоглашения о продлении срока ввода дома и передачи квартир. По остальным объектам первый вице-премьер Андрей Назаров также дал поручения.