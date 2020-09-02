Жительница Башкирии зверски убила золовку

В злополучный день 41-летняя женщина с сыном отправилась по магазинам в город. Сельчанка хотела подготовить ребёнка к школе, докупить нужные вещи. Однако, когда семья проходила мимо дома жены брата, та позвала женщину внутрь. Ребёнок остался ждать маму на улице. А в доме начал разгораться конфликт: пьяная 55-летняя женщина начала ругаться на золовку, кричать, а после и вовсе схватила нож.