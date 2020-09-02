Надежда Бабкина примет участие в фестивале «Песни России» в Башкирии

В Башкортостан прибывают артисты со всей страны. Сегодня в республике стартует всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», в котором примет участие народная артистка России Надежда Бабкина.
Концерты под открытым небом, мастер-классы и творческие встречи пройдут в 10 городах республики со 2 по 11 сентября. В каждом из населённых пунктов, где будет проходить фестиваль, к артистам присоединятся местные самодеятельные коллективы, работающие в жанре народной музыки. Башкортостан представит этно-рок группа «Аргымак». К слову, коллектив впервые принял участие в фестивале ещё два года назад, в Ханты-Мансийском автономном округе.
В рамках фестиваля 6 и 9 сентября в Октябрьском и Кумертау пройдут мастер-классы от Бабкиной для руководителей и участников самодеятельных творческих коллективов, студентов и преподавателей музыкальных колледжей, школ искусств. На все концерты фестиваля вход будет свободным.