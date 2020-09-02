В Башкирии появилась мобильная лаборатория безопасности

Это автобус, который может трансформироваться в площадку для изучения ПДД. Он будет базироваться на базе школы села Шамонино в Уфимском районе.

Именно там открыт кадетский класс юных инспекторов движения. Но курсировать и проводить обучение лаборатория безопасности будет по всей республике. Уже подготовлена команда, включая руководителя, водителей, педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и учителей. Центр открылся в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа ДТП с участием детей.