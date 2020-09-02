В России зарегистрировано почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено вновь почти 5 тысяч зараженных. Общее количество заболевших достигло 1 005 000 человек.

За сутки зарегистрировали ещё 4952 пациентов с коронавирусом. Одновременно вирусом болеют 166 417. Этот показатель уменьшился за сутки на 627 пациентов.