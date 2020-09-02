В Кармаскалинском районе открыли обелиск в честь погибших в годы Великой Отечественной войны

В память о погибших во времена Великой Отечественной войны жители села Малаево Кармаскалинского района открыли обелиск с фамилиями защитников Родины.
75 лет назад из 122 уроженцев деревни живыми вернулась лишь треть. Пока строили монумент, жители уточнили списки погибших и пропавших в архивах. К слову, перепроверке данных уделили много внимания, ведь за каждой надписью на гранитном обелиске – история ни одной семьи.
В память о героях стелу установили на территории Малаевской школы. Здесь прошел двойной праздник – открытие школы и обелиска. В Камышлинском сельсовете это уже третий обелиск. Его возвели за несколько месяцев силами сельсовета, активистов и местных жителей. На возведение монумента было потрачено порядка 300 тысяч рублей и три месяца работы.-