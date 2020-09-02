Стало известно, как отличить грипп от коронавируса

Коронавирус отличается от гриппа. Опытный врач может различить две эти болезни, однако у них много общих симптомов.

Главный показатель болезни – это тест, рассказал РИА Новости врач Анатолий Альтштейн. Грипп и коронавирус отличаются. При коронавирусе достаточно частое явление – потеря обоняния и вкусовых ощущений. Но врачам следует быть очень осторожными, потому что вероятность спутать эти болезни довольно высокая.