В Уфе завершили эпидрасследование в РКБ им. Куватова

Стали известны результаты эпидемиологического расследования в Республиканской клинической больнице имени Куватова. В апреле этого года в стенах медицинского учреждения возникла вспышка коронавируса . Около 200 сотрудников и 200 пациентов заразились опасным вирусом.

Напомним, РКБ им. Куватова была закрыта на карантин с 6 апреля после смерти пожилой пациентки, у которой выявили коронавирус. По сообщениям ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача по Башкирии Евгении Степановой, установить источник инфекции не удалось. Так как заражение коронавирусом может протекать бессимптомно, выявить нулевого зараженного невозможно.