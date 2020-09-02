Стали известны подробности задержания убийц 100-летнего ветерана

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что предполагаемые убийцы 100-летнего ветерана были пойманы. Напомним, 9 июля двое неизвестных ворвались в дом к Ивану Несмеянову в селе Леуза в Кигинском районе, убили его и ограбили. Поиски преступников заняли два месяца.

Следствие выяснило, что два товарища пробрались в дом ветерана ночью, выяснив, что тот хранит большую сумму денег. Преступники связали пенсионера, пытали, а после ударили тяжелым предметом по голове. От полученных травм Иван Несмеянов трагически скончался. Обвиняемые нашли пакет с одним миллионом рублей и скрылись.

Деньги грабители спрятали в лесном массиве недалеко от населенного пункта. Мужчин задержали, а расследование уголовного дела продолжается.