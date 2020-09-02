В Уфе подросток пострадал при столкновении иномарки и автобуса

Накануне, 1 сентября, в башкирской столице было зарегистрировано ДТП. На дороге столкнулись иномарка и пассажирский автобус. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ. Инцидент зафиксирован на улице Сочинской. Легковушка «Дэу Нексия» врезалась в автобус с пассажирами. Он ехал по соседней полосе и только начинал движение от остановки.