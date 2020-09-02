В Башкирии воспитанники адаптивного клуба по горнолыжному спорту возобновили тренировки

Сноубордисты и горнолыжники приступили к тренировкам. Пока на асфальте. После потерянного времени без тренировок в конце прошлого сезона восстанавливаться непросто, но в адаптивном клубе по горнолыжному спорту и сноуборду нашли выход из ситуации. Организация стала победителем конкурса на грант Главы Республики.

Благодаря полученным средствам, а это чуть больше 1 млн рублей, закупили ролики и скейтборды, теперь юные спортсмены тренируются бесплатно.

Накопленные навыки немного забыли. До зимы дети вообще могут растерять форму. А ведь уже в декабре планируются серьезные соревнования. О медалях можно было бы забыть, если бы не победа на конкурсе.

1 млн 238 тыс выделено на реализацию проекта. Деньги направлены на групповые и индивидуальные занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Майя Денисова, начальник Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан

Маленькие спортсмены о специальной Олимпиаде вообще ничего не знали, когда пришли в секцию. Артем Фархутдинов и не думал, что станет победителем и призером международных соревнований в Австрии.

Мы даже не думали о международных соревнованиях, когда начали заниматься, нам было важно просто заниматься спортом и быть здоровыми. Регина Фархутдинова, мама Артема Фархутдинова

Шаг за шагом ребята преодолевают и свои страхи, и родительские.

Когда мы приехали и поднялись на гору, все думали, как нам подстраховать ребенка, а он в это время взял и сам съехал. Юрий и Гульнара Мусины

Правда, за время пандемии спортсмены немного растеряли форму. Все лето наверстывают упущенное. Благодаря выигранному гранту удалось закупить десять пар роликов и скейтборды. Тренировались каждый день группами по 5-7 человек. Каждый занимался минимум дважды в неделю.

Мы начали тренироваться на подъемнике, раньше его здесь не было, у ребят идет восполнение так же, как на лыжах. Тренироваться на роликах гораздо сложнее, чем на лыжах. Кристина Коваленко, председатель регионального отделения специальной олимпиады России