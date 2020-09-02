В Башкирии воспитанники адаптивного клуба по горнолыжному спорту возобновили тренировки

Сноубордисты и горнолыжники приступили к тренировкам. Пока на асфальте. После потерянного времени без тренировок в конце прошлого сезона восстанавливаться непросто, но в адаптивном клубе по горнолыжному спорту и сноуборду нашли выход из ситуации. Организация стала победителем конкурса на грант Главы Республики.
Благодаря полученным средствам, а это чуть больше 1 млн рублей, закупили ролики и скейтборды, теперь юные спортсмены тренируются бесплатно.
Накопленные навыки немного забыли. До зимы дети вообще могут растерять форму. А ведь уже в декабре планируются серьезные соревнования. О медалях можно было бы забыть, если бы не победа на конкурсе.
Маленькие спортсмены о специальной Олимпиаде вообще ничего не знали, когда пришли в секцию. Артем Фархутдинов и не думал, что станет победителем и призером международных соревнований в Австрии.
Шаг за шагом ребята преодолевают и свои страхи, и родительские.
Правда, за время пандемии спортсмены немного растеряли форму. Все лето наверстывают упущенное. Благодаря выигранному гранту удалось закупить десять пар роликов и скейтборды. Тренировались каждый день группами по 5-7 человек. Каждый занимался минимум дважды в неделю.
Теперь ребятам не терпится проверить свои силы на соревнованиях. В декабре планируется Всероссийская спартакиада в Казани. Там же должны пройти отмененные в 2021 году Всемирные зимние игры – их перенесли на 2022. Но перед этим в столице Татарстана состоятся преигры – тестовые соревнования, в которых должны принять участие представители 12 зарубежных стран. Поэтому готовиться надо серьезно.