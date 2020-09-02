В Башкирии воспитанники адаптивного клуба по горнолыжному спорту возобновили тренировки

Сноубордисты и горнолыжники приступили к тренировкам. Пока на асфальте. После потерянного времени без тренировок в конце прошлого сезона восстанавливаться непросто, но в адаптивном клубе по горнолыжному спорту и сноуборду нашли выход из ситуации. Организация стала победителем конкурса на грант Главы Республики.

Благодаря полученным средствам, а это чуть больше 1 млн рублей, закупили ролики и скейтборды, теперь юные спортсмены тренируются бесплатно.

Накопленные навыки немного забыли. До зимы дети вообще могут растерять форму. А ведь уже в декабре планируются серьезные соревнования. О медалях можно было бы забыть, если бы не победа на конкурсе.

 1 млн 238 тыс выделено на реализацию проекта. Деньги направлены на групповые и индивидуальные занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Майя Денисова, начальник Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан

Маленькие спортсмены о специальной Олимпиаде вообще ничего не знали, когда пришли в секцию. Артем Фархутдинов и не думал, что станет победителем и призером международных соревнований в Австрии.

Мы даже не думали о международных соревнованиях, когда начали заниматься, нам было важно просто заниматься спортом и быть здоровыми.

Регина Фархутдинова, мама Артема Фархутдинова

Шаг за шагом ребята преодолевают и свои страхи, и родительские.  

Когда мы приехали и поднялись на гору, все думали, как нам подстраховать ребенка, а он в это время взял и сам съехал.

Юрий и Гульнара Мусины

Правда, за время пандемии спортсмены немного растеряли форму. Все лето наверстывают упущенное. Благодаря выигранному гранту удалось закупить десять пар роликов и скейтборды. Тренировались каждый день группами по 5-7 человек. Каждый занимался минимум дважды в неделю.

Мы начали тренироваться на подъемнике, раньше его здесь не было, у ребят идет восполнение так же, как на лыжах. Тренироваться на роликах гораздо сложнее, чем на лыжах.

Кристина Коваленко, председатель регионального отделения специальной олимпиады России

Теперь ребятам не терпится проверить свои силы на соревнованиях. В декабре планируется Всероссийская спартакиада в Казани. Там же должны пройти отмененные в 2021 году Всемирные зимние игры – их перенесли на 2022. Но перед этим в столице Татарстана состоятся  преигры – тестовые соревнования, в которых должны принять участие представители 12 зарубежных стран. Поэтому готовиться надо серьезно.