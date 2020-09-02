В школах Башкирии появятся специализированные залы для занятий борьбой

Уже не первый год в регионе реализуется программа «Спортивная борьба – в школы». С 1 сентября к ней должны были присоединиться еще 46 школ из разных городов и районов Башкортостана. Для этого создают специальные борцовские залы, которые в эти дни и начинают принимать специалисты управления по физвоспитанию. Уроки борьбы должны были начаться в сентябре, но из-за пандемии процесс обустройства спортзалов затянулся. Открыть новые залы планируют 11 октября – ко Дню республики. За месяц с небольшим специалисты должны проехать и принять помещения, в которых и будут проходить уроки борьбы. Подготовят и учителей физкультуры, для которых организуют курсы повышения квалификации.