В Уфе школьник сообщил о бомбе в больнице

Уфимский школьник сообщил о минировании детской больницы. Оказалось, сообщение было ложным. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Восьмиклассник из Уфы позвонил в экстренные службы 31 августа. Подросток сообщил о бомбе в больнице №17. Оказалось, сообщение ложное, поэтому сотрудники правоохранительных органов начали искать «шутника».

Подросток совершил звонок с телефона 45-летней женщины, через которую и удалось выйти на 15-летнего подростка. Выяснилось, что парень уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.