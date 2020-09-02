В Уфе наградили лучших юных баскетболистов

В Уфе прошло награждение победителей и призеров Региональной юношеской баскетбольной лиги региона. Сильнейших выясняли спортсмены от 15 до 18 лет.
За призовые места боролись 18 команд со всей республики. Первую строчку заняли представители Спортивной школы №2 из столицы Башкортостана. На втором месте расположились представители Кумертау, а замкнули тройку призеров баскетболисты из Стерлибашевского района.
Отметим, что места 9-18 были распределены по итогам игр предварительного этапа соревнований в связи с пандемией.