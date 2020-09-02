В Роспотребнадзоре рассказали, что можно делать школьникам на перемене

ВРоспотребнадзоре подготовили список рекомендаций для школьников. Во время перемен школьники не могут свободно передвигаться.

Выходить из класса можно для организованного похода в столовую строго в регламентированное время. Также можно переходить в кабинеты по предметам: физика, химия, иностранный язык, физическая культура, трудовое обучение. Ученикам можно выходить в туалет и медицинский кабинет.