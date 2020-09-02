Башкирские биатлонисты вернулись с летнего чемпионата России

Соревнования прошли в Рыбинске. В составе сборной республики спортсмены завоевали девять медалей.
Для 26-летнего Валентина Михайлова нынешний чемпионат страны по летнему биатлону – лучший в карьере. В трех гонках он сумел собрать полный комплект наград. Золото в суперспринте, серебро в спринте и бронзу в масс-старте. Причем последнюю награду удалось завоевать с четырьмя промахами.
В биатлон Валентин попал случайно. Приехал на соревнования по лыжным гонкам, где его пригласили на сборы с биатлонистами просто попробовать. И вот уже девять лет в этом виде. Он не раз отбирался на международные старты среди юниоров, но до призов не доставал. Сам признается, что есть проблемы со стрельбой, но сейчас пришло понимание, как их преодолеть.
Не только Михайлов отличился на прошедшем чемпионате России. Карина Бахтина и Александр Бабчин выиграли спринт, Екатерина Муралеева завоевала два серебра, а Светлана Бочкарева и Елена Комарова отметились бронзой.
Девять медалей на чемпионате страны – хороший результат. Это итог плодотворной подготовки, которая началась еще в начале июня. Также перед самым стартом соревнований сборная республики прошла сбор в Сочи.
В предстоящем сезоне на соревнованиях вновь будет представлена полноценная женская сборная республики. В предыдущие годы в эстафетах нашей команде не хватало участниц. Проверить девушек получится уже скоро. С 17 по 23 сентября в Тюмени состоится чемпионат страны, а с 4 по 6 сентября тренерский штаб сможет окончательно сформировать состав по итогам первенства республики.