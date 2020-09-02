Башкирские биатлонисты вернулись с летнего чемпионата России

Соревнования прошли в Рыбинске. В составе сборной республики спортсмены завоевали девять медалей.

Для 26-летнего Валентина Михайлова нынешний чемпионат страны по летнему биатлону – лучший в карьере. В трех гонках он сумел собрать полный комплект наград. Золото в суперспринте, серебро в спринте и бронзу в масс-старте. Причем последнюю награду удалось завоевать с четырьмя промахами.

В суперспринте сначала хотел на точность, и получилось со штрафным кругом. Потом уже рискнул и отработал чисто. Валентин Михайлов, чемпион России по летнему биатлону 2020

В биатлон Валентин попал случайно. Приехал на соревнования по лыжным гонкам, где его пригласили на сборы с биатлонистами просто попробовать. И вот уже девять лет в этом виде. Он не раз отбирался на международные старты среди юниоров, но до призов не доставал. Сам признается, что есть проблемы со стрельбой, но сейчас пришло понимание, как их преодолеть.

Буду стараться без спадов выступать. Можно выступить на уровне тех, кто приближен к сборной. Бабиков, Лытпов, Петров – они для нас эталон биатлона. Валентин Михайлов, чемпион России по летнему биатлону 2020

Не только Михайлов отличился на прошедшем чемпионате России. Карина Бахтина и Александр Бабчин выиграли спринт, Екатерина Муралеева завоевала два серебра, а Светлана Бочкарева и Елена Комарова отметились бронзой.

Есть над чем работать, хотелось бы лучше выступить. Многие оказались не готовы к этому страту. Валентин Михайлов, чемпион России по летнему биатлону 2020

Девять медалей на чемпионате страны – хороший результат. Это итог плодотворной подготовки, которая началась еще в начале июня. Также перед самым стартом соревнований сборная республики прошла сбор в Сочи.

Спасибо главе и министерству, что дали нам возможность тренироваться. Виктор Никитин, старший тренер Республики Башкортостан по биатлону