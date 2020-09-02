Житель Башкирии вызвал такси и угнал его, потому что очень спешил

Нелепый случай произошел в селе Ермолаево. 53-летний житель Куюргазинского района, который работает в такси, пожаловался на угон автомобиля. Служебную машину похитил нетерпеливый клиент.

Следствие выяснило, что рано утром мужчине поступил заказ доставить сельчанина из Ермолаево в село Маячный. Завершив все дела, клиент попросил доставить его обратно домой, а в пути он попросил остановить машину. И пассажир, и водитель покинули автомобиль, чтобы поговорить со знакомыми. Но внезапно клиент сел на водительское кресло и угнал машину.