Житель Башкирии вызвал такси и угнал его, потому что очень спешил

Нелепый случай произошел в селе Ермолаево. 53-летний житель Куюргазинского района, который работает в такси, пожаловался на угон автомобиля. Служебную машину похитил нетерпеливый клиент.
Следствие выяснило, что рано утром мужчине поступил заказ доставить сельчанина из Ермолаево в село Маячный. Завершив все дела, клиент попросил доставить его обратно домой, а в пути он попросил остановить машину. И пассажир, и водитель покинули автомобиль, чтобы поговорить со знакомыми. Но внезапно клиент сел на водительское кресло и угнал машину.
Преступление было совершено за несколько минут. К счастью, товарищи таксиста смогли сесть на хвост угнанной машины. После полиция нашла автомобиль и 37-летнего угонщика, который попытался оправдаться тем, что очень спешил. Было возбуждено уголовное дело.