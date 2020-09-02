Погода на 3 сентября в Башкирии: начались холода

Кажется, начинается настоящая осень. Сегодня по всей Башкирии столбики термометра не поднимутся выше +17 градусов. Всё так же дуют ветра. Что касается дождей, то их пока нет.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет 3 сентября в Башкирии

Погода в Уфе на 3 сентября

В Уфе будет прохладно

Утром температура воздуха составит +10 градусов. К 11:00 потеплеет всего до +14. К 17:00 ожидается +16.

Ветер в Уфе будет до 11 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 3 сентября

В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе

В 8:00 будет +11. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +16 градусов.

Ветер будет до 11 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 3 сентября

В Нефтекамске тоже холодно и ветрено

В 8:00 температура воздуха составит +10 градусов. К полудню похолодает до +15. К 17:00 обещают всего +16 градусов.

Ветер – 10 метров в секунду

Ветер будет до 11 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 3 сентября

В Октябрьском чуть теплее

Температура в 8:00 составит +10 градусов. К полудню потеплеет до +15. В 17:00 потеплеет всего до +17 градусов.

Ветер – до 12 метров в секунду

Погода в Белорецке на 3 сентября

В Белорецке очень холодно

Утром температура составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +11. В 17:00 будет всего +13 градусов.

Ветер здесь тоже до 12 метров в секунду

Погода в Кумертау на 3 сентября

В Кумертау самый сильный ветер

В 8:00 температура воздуха составит +10. В 11:00 будет уже +14. К 17:00 потеплеет до +17. День будет ясным и солнечным.